Перечислены провоцирующие акне продукты
Дерматокосметолог Ивкин призвал отказаться от шпината и арахиса при наличии акне.
Провоцирующие акне продукты перечислил в беседе с «Мослентой» врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. Людей, у которых есть проблемы с кожей, он призвал отказаться от шпината и арахиса.
«В шпинате много железа, однако в нем много и йода, который провоцирует появление несовершенств на коже, если накапливается в организме в больших количествах. В арахисе содержится вещество, увеличивающее производство кожного сала, поэтому его лучше заменить миндалем или кешью», — сказал эксперт.
По словам Ивкина, в целом провоцирующие появление акне продукты можно разделить на четыре группы: слишком жирное (фастфуд, снэки, масляные блюда), сладкое, молочное (например, твердые сыры) и кофейное.
Так, в кофейных зернах содержится органическая кислота, которая повышает уровень кортизола — гормона стресса. Специалист отметил, что кортизол стимулирует работу сальных желез, поэтому от таких напитков лучше отказаться, и пить чай, травяные настои или цикорий.
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