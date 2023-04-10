Перечислены провоцирующие акне продукты

Провоцирующие акне продукты перечислил в беседе с «Мослентой» врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. Людей, у которых есть проблемы с кожей, он призвал отказаться от шпината и арахиса.

«В шпинате много железа, однако в нем много и йода, который провоцирует появление несовершенств на коже, если накапливается в организме в больших количествах. В арахисе содержится вещество, увеличивающее производство кожного сала, поэтому его лучше заменить миндалем или кешью», — сказал эксперт.

По словам Ивкина, в целом провоцирующие появление акне продукты можно разделить на четыре группы: слишком жирное (фастфуд, снэки, масляные блюда), сладкое, молочное (например, твердые сыры) и кофейное.

Так, в кофейных зернах содержится органическая кислота, которая повышает уровень кортизола — гормона стресса. Специалист отметил, что кортизол стимулирует работу сальных желез, поэтому от таких напитков лучше отказаться, и пить чай, травяные настои или цикорий.

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