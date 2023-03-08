Москвичей бесплатно обучат самым востребованным профессиям

Востребованные в Москве профессии перечислил на официальном сайте мэра столицы руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак. Отмечается, что москвичи могут пройти бесплатное профессиональное обучение в ведущих вузах и образовательных центрах столицы по направлению службы занятости.

«По направлению карьерных консультантов и экспертов службы занятости горожане могут освоить профессии из всех сфер рынка: начиная от особенно востребованных сегодня рабочих специальностей и IТ, заканчивая индустрией красоты, медиа и дизайном», — сказал специалист.

Для работы в промышленной отрасли жителям столицы доступно обучение на слесаря механосборочных работ, оператора фрезерно-гравировальных станков с числовым программным управлением (ЧПУ), оператора токарных станков с ЧПУ и электромонтера. В сфере информационных технологий актуальны программы по информационной безопасности, системному администрированию, frontend-разработке, анализу данных. Для работы в офисе действуют направления «Кадровый менеджмент», «Работа в программе “1С: зарплата и управление персоналом”», «Логистика», «Управление денежными потоками организации». Специалисты индустрии красоты могут бесплатно обучиться визажу и коррекции бровей, наращиванию ресниц и работе с косметикой.

Ранее Собянин назвал самые популярные профессии в столичном метро. По его словам, за последние десять лет в московской подземке появилось около 31,3 тысячи новых рабочих мест.