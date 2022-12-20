Зоолог перечислил признаки взросления медведя Диксона

Признаки взросления медведя Диксона, привезенного раненым в столицу с Севера на реабилитацию, перечислил зоолог. Его комментарий привела в своем в Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Чем старше медведь становится, тем больше он прибавляет в весе. Вместе с телом постепенно меняется и форма головы, крупнеет морда — на что многие из вас уже обратили внимание. Также может меняться и оттенок шерсти», — сказал зоолог.

Зоологи считают Диксона подростком, который совсем недавно оторвался от медведицы.

Ранее стало известно о повышении активности белого медведя Диксона. Раненый зверь снова выходил гулять, а потом крепко спал.