Пять автомобилей переехали пешехода на российской трассе

Пять автомобилей переехали пешехода в Башкирии. От полученных травм пострадавший скончался на месте, об этом в своем Telegram-канале написал Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

По его словам, ДТП произошло вечером 19 марта в Мелеузовском районе на 213 километре трассы Уфа-Оренбург в Башкирии. По предварительным данным, 62-летний водитель, находясь за рулем Range Rover Sport, задавил 34-летнего мужчину. После этого на пострадавшего наехали еще четыре машины. От полученных травм потерпевший скончался на месте. По данному факту начала проверка.

Ранее ДТП с легковым авто и коммунальным грузовиком-уборщиком попало на видео.