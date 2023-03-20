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09:57, 20 марта 2023
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Пять автомобилей переехали пешехода на российской трассе

Пешеход скончался от наезда пяти автомобилей в Башкирии.

Пять автомобилей переехали пешехода на российской трассе
Фото: Telegram-канал Владимира Севастьянова

Пять автомобилей переехали пешехода в Башкирии. От полученных травм пострадавший скончался на месте, об этом в своем Telegram-канале написал Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

По его словам, ДТП произошло вечером 19 марта в Мелеузовском районе на 213 километре трассы Уфа-Оренбург в Башкирии. По предварительным данным, 62-летний водитель, находясь за рулем Range Rover Sport, задавил 34-летнего мужчину. После этого на пострадавшего наехали еще четыре машины. От полученных травм потерпевший скончался на месте. По данному факту начала проверка.

Ранее ДТП с легковым авто и коммунальным грузовиком-уборщиком попало на видео.

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