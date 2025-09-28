Переехавшая в Москву из Казахстана предпринимательница рассказала об одном парадоксе

Предпринимательница из Казахстана Мария Брезинская, переехавшая с семьей в Москву этим летом, рассказала Msk1 о замеченных ею особенностях жизни в российской столице.

Во-первых, она отметила парадокс дороги на работу. В Шымкенте она тратила на нее всего пять-семь минут на автомобиле, в Москве же — до трех часов на электричке и метро. При этом продуктивность Марии в течение этого времени возросла в разы: «Электричка и метро стали моим передвижным офисом: тут я раздаю задачи, согласовываю посты, управляю проектами».

Первые дни в московском метро она назвала квестом, при этом ей встречались исключительно доброжелательные люди, которые подсказывали дорогу и иногда даже провожали до места.

Также Мария рассказала, что ее приятно поразила цифровизация в Москве. «Можно прийти в пятницу к окошку — все работает. Записался к врачу, получил талон, пришел ко времени, попал на прием. В Шымкенте я все могла решить через знакомства. Знаешь врача — попал без очереди, не знаешь — запасайся терпением», — пояснила она. С ее слов, в сфере услуг Шымкент «находится просто в другой вселенной».

При этом она назвала цены на множество услуг в российской столице «космосом». Особенно удивила стоматология — по словам Брезинской, бюджета «на все зубы» целой семьи из Шымкента в Москве хватит на одну чистку.

