Россияне поделились впечатлениями о пережитых увольнениях

Девять из десяти россиян хотя бы раз в жизни переживали увольнение, более чем у половины опрошенных оно произошло по собственному желанию. О том, какие впечатления они переживали в этот момент стало известно из совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра Зарплата.ру. Его результаты есть в распоряжении «Мосленты».

«Несмотря на то что увольнение может быть травмирующим этапом жизни (причем в случае увольнения и по инициативе работодателя, и по собственному желанию, и в ходе сокращения, и так далее), 42 процента респондентов испытывали в процессе отработки двух недель воодушевление и предвкушение чего-то нового, а еще треть (34 процента) — облегчение. Однако некоторые россияне ощущали неопределенность (27 процентов) и тревогу (16 процентов)», — говорится в резюме опроса.

После увольнения почти половина опрошенных находили утешение в общении с родными и близкими, 16 процентов старались больше отдыхать и занимались любимыми хобби, что помогало получить позитивные эмоции, 12 процентов отвлекались с помощью алкоголя и вкусной еды, треть россиян не делали ничего для поддержки своего ментального состояния. Это можно связать с тем, что по большей части опрошенные увольнялись по собственному желанию, потому не испытывали сильных негативных эмоций.

Кроме того, 43 процента опрошенных отметили, что после увольнения стали чувствовать себя более уверенно и убедились в высоком уровне своей квалификации. 36 процентов респондентов отметили, что увольнение не оказало на их самоощущение никакого влияния.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин запланировал сменить работу в новом году.