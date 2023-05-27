Переход москвича через Кутузовский поперек автодвижения попал на видео

Москвич неспешно перешел загруженный автомобилями Кутузовский проспект и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Дорогомилово М125».

В ролике мужчина отошел от остановки и стал переходить Кутузовский проспект в районе 45 дома. Несмотря на множество машин он неспешно пересек все восемь полос.

«Какой ужас. А вот кто собьет такого, будет нести ответственность», «Видимо, у него 7 жизней», «Нужно штрафовать таких», «Бессмертный, кошмарит водителей», «Дорога в один конец», «Идет, как ни в чем не бывало, будто каждый день это делает», «Игра сдохни или умри в действии», — написали пользователи мессенджера.

По информации МВД России нарушение пешеходом правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Ранее прогулка россиянина по МКАД попала на видео.