Прогулка россиянина по МКАД попала на видео
Дептранс опубликовал видео прогулки мужчины вдоль отбойника МКАД.
Прогулка россиянина вдоль отбойника МКАД попала на видео, опубликованное в Telegram-канале столичного Дептранса.
«Мужчина рассказал, что просто хотел прогуляться. Но после разговора с нашими сотрудниками понял, что лучше это все-таки делать на тротуаре», — говорится в сообщении.
На кадрах ролика запечатлено, как мужчина шел вдоль барьерного ограждения посередине МКАД. Как отметили в ведомстве, россиянина заметили камеры, сигнал был отправлен ближайшему экипажу службы помощи ЦОДД. Сотрудники добрались до пешехода и забрали его с десятиполосной трассы менее, чем за шесть минут.
В Дептрансе уточнили, что на МКАД круглосуточно работают 770 камер видеоаналитики. Они обнаруживают людей и посторонние предметы на дороге, остановку на полосах движения, возгорание и другие инциденты, способные нарушить движение транспорта.
Ранее грузовик на скорости снес две легковушки на МКАД и попал на видео.