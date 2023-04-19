Прогулка россиянина по МКАД попала на видео

Прогулка россиянина вдоль отбойника МКАД попала на видео, опубликованное в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Мужчина рассказал, что просто хотел прогуляться. Но после разговора с нашими сотрудниками понял, что лучше это все-таки делать на тротуаре», — говорится в сообщении.

На кадрах ролика запечатлено, как мужчина шел вдоль барьерного ограждения посередине МКАД. Как отметили в ведомстве, россиянина заметили камеры, сигнал был отправлен ближайшему экипажу службы помощи ЦОДД. Сотрудники добрались до пешехода и забрали его с десятиполосной трассы менее, чем за шесть минут.