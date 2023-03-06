Мужчина распылил перцовый газ в лицо инвалиду в переходе московского метро
В переходе московского метро мужчина распылил перцовый газ из баллончика в лицо инвалиду, сообщает столичная Прокуратура.
«Установлено, что в межстанционном переходе станции "Проспект Вернадского" злоумышленник, действуя из хулиганских побуждений, распылил в лицо 30-летнему мужчине-инвалиду содержимое перцового баллончика, причинив пострадавшему телесные повреждения», — говорится в пресс-релизе.
По данным надзорного органа, агрессором оказался 46-летний житель Подмосковья. Решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности из-за причинения телесных повреждений другому пассажиру.
Ранее драка мужчин в вагоне московского метро попала на видео. На кадрах видно, как двое мужчин борются в вагоне, и один из них снимает куртку с другого. В это время остальные пассажиры прикрывают носы и рты, кашляя из-за газа.