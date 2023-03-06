Мужчина распылил перцовый газ в лицо инвалиду в переходе московского метро

По данным надзорного органа, агрессором оказался 46-летний житель Подмосковья. Решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности из-за причинения телесных повреждений другому пассажиру.

Ранее драка мужчин в вагоне московского метро попала на видео. На кадрах видно, как двое мужчин борются в вагоне, и один из них снимает куртку с другого. В это время остальные пассажиры прикрывают носы и рты, кашляя из-за газа.