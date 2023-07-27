В Москве на выходных перекроют более 15 улиц

В воскресенье, 30 июля, в Москве перекроют более 15 улиц и набережных из-за велогонки «La Strada», передает Telegram-канал столичного Дептранса.

Так, с 01:30 до 21:00 нельзя будет проехать на транспорте по Крылатской улице, с 7:00 до 14:00 — по улицам Нижние Мневники, Народного Ополчения и по Карамышевскому мосту.

С 7:30 до 14:30 будет закрыто движение на улице Мневники и на Звенигородском шоссе от улицы Мневники до улицы 1905 года, с 7:30 до 15:00 — на улице 1905 года, на Смоленской и Краснопресненской набережных и до 16:00 — на Ростовской, Саввинской, Лужнецкой и Новодевичьей набережных.

Кроме того, временно, с 8:00 до 12:00 не будет осуществляться движение по Котельнической, Гончарной, Краснохолмской набережным и до 12:30 — по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережным и Малому Устьинскому мосту.

30 июля с 00:01 до окончания велогонки будет недоступна парковка в местах временных ограничений, напомнили в пресс-службе.

Ранее Васильевский Спуск в центре Москвы закрывали в связи с проведением международного ралли «Шелковый путь».