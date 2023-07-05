В центре Москвы на два дня перекроют улицы

О перекрытии улиц и запрете парковки в центре Москвы в выходные, 8 и 9 июля, сообщил столичный Дептранс.

Первые ограничения движения начнутся уже утром в субботу, 8 июля. Они будут действовать с 8:00 до 18:00 в связи с проведением парада ретротранспорта. «Будут недоступны для проезда (в зависимости от временного промежутка) ряд участков Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов, Чистопрудного бульвара, Большого Устьинского моста, Яузского и Покровского бульваров», — говорится в сообщении.

Из-за ночного забега с 8 июля с 21:40 до конца мероприятия 9 июля изменится движение на Фрунзенской и Лужнецкой набережных, на Университетской площади. Наземный общественный транспорт временно изменит свой маршрут, отметили в ведомстве. Это коснется автобусов под номерами 220 и с249, 379 и с755.

Ранее было названо время появления первого автобусного маршрута в Москве.