Перекрытие дорог для официальных делегаций в Москве попало на видео

На кадрах кортеж из десятка автомобилей в сопровождении полицейских машин и карет скорой помощи передвигается по пустому Киевскому шоссе. На съезде с МКАД из-за перекрытия дорог образовался дорожный затор. При этом предупреждения о перекрытии трасс не было, жалуются очевидцы.

Ранее также сообщалось, что в центре Москвы полностью сняли ограничения движения транспорта.