13:56, 09 мая 2023
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Перекрытие дорог для официальных делегаций в Москве попало на видео
Киевское шоссе перекрыли в Москве для проезда официальных делегаций.
Кадр: видео Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Киевское шоссе перекрыли в Москве для проезда официальных делегаций во вторник, 9 мая. Видео с места событий, снятое очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На кадрах кортеж из десятка автомобилей в сопровождении полицейских машин и карет скорой помощи передвигается по пустому Киевскому шоссе. На съезде с МКАД из-за перекрытия дорог образовался дорожный затор. При этом предупреждения о перекрытии трасс не было, жалуются очевидцы.
Ранее также сообщалось, что в центре Москвы полностью сняли ограничения движения транспорта.