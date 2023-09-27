Москвичей предупредили о перекрытии улиц на западе столицы

Улицы в столичном районе Раменки перекроют с 30 сентября по 1 октября из-за проведения полумарафона «Моя столица», предупреждает Дептранс.

По информации ведомства, с 12:00 30 сентября до 20:00 1 октября не будет движения на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. 1 октября с 07:00 до 17:00 запретят поезд на улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, а с 07:00 до 20:00 перекроют дороги на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

С 00:01 субботы, 30 сентября, до окончания мероприятия на этих участках также будет недоступна парковка.

Ранее в столице едва не погибла участница Московского марафона.