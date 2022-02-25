Москвичи заметили «перелетного снеговика» в столичном сквере

Участница группы Facebook «Москва Моя» опубликовала фотографию необычной снежной фигуры в столичном сквере. Фолловеры сообщества назвали скульптуру «перелетным снеговиком».

Автор топика отметила, что кадр был сделан у здания Тимирязевской управы на севере Москвы. На фото изображен шарообразный персонаж с черным горшком на голове, поднятыми вверх руками в варежках и ногами в валенках. Некоторые фолловеры в комментариях предположили, что снеговика слепили в честь закрытия Олимпийских игр. «Ура! Окончание Олимпиады, это наши спортсмены», — написала одна из участниц сообщества.

Другие же просто восхитились креативными способностями жителей столицы. «Это лучший снеговик за зиму», «Боже, какая прелесть! Мне это нравится!» — написали восторженные подписчики.

Позже в комментариях появилась информация, что оттепель и дождь уже успели разрушить снежную композицию.

Ранее на западе Москвы местные жители обнаружили кровавого снеговика с несколькими ртами.