Перелетные птицы задержались в Москве из-за теплой осени

Из-за теплой осени перелетные птицы не торопятся покидать Москву и все еще остаются в столице. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» кандидат биологических наук Павел Глазков.

«Поэтому вот когда такая затяжная осень, они могут прямо до последнего сидеть. По моим предположениям, когда дневная температура опустится до минус 3 — минус 5 градусов и продержится хотя бы два–три дня, после этого птицы полетят», — пояснил Глазков.

Специалист отметил при этом, что в целом наблюдается потепление климата. Он также добавил, что если до Нового года продержится такая теплая погода, то часть перелетных птиц и вовсе может остаться в Москве.

Ранее сообщалось, что Москву в начале следующей недели, 24 ноября, вероятно, накроет мощный снежный циклон. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что на подмерзшую к этому времени почву может выпасть 10-15 сантиметров снега.