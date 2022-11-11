Подмосковные врачи спасли жизнь мужчине с многочисленными переломами костей таза

Жизнь мужчине с многочисленными переломами костей таза, полученными в результате ДТП, спасли врачи подмосковного города Жуковский, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. Специалисты провели срочную семичасовую операцию.

«Операцию проводила мультидисциплинарная бригада врачей, был также вызван опытнейшей травматолог из МОНИКИ. В течение семи часов фактически по кусочкам они собирали таз пострадавшего. Была выполнена репозиция отломков и установлены две реконструктивные тазовые пластины для фиксации переломов», — процитировали в пресс-службе главного врача Жуковской больницы Лилию Бусыгину.

Пострадавший в автоаварии 25-летний мужчина был доставлен в Жуковскую городскую клиническую больницу в критическом состоянии. В результате проведенной диагностики у него выявили многочисленные переломы костей таза. «Летальность при подобных травмах достигает 50 процентов. Это связано с расположением большого количества жизненно важных внутренних органов в полости таза, а также с развитием шока из-за большой кровопотери», — заявили в пресс-службе.

Медикам удалось не только спасти жизнь пострадавшему мужчине, но и вернуть ему возможность ходить. В настоящий момент он уже может передвигаться с помощью костылей, а в скором времени планирует сесть за руль, рассказали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи спасли мужчину с гангреной Фурнье в паховой области. Это редкое и опасное урологическое инфекционное заболевание приводит к поражению мошонки и отмиранию тканей половых органов.