Названа дата нового похолодания в Москве

Дату нового похолодания в Москве назвал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, в конце недели температура в городе опустится на несколько градусов.

Синоптик рассказал, что в пятницу, 21 апреля, в Москве похолодает на 3-4 градуса — до 10-12 градусов тепла. Он уточнил, что такая погода характерна для апреля.

Специалист добавил, что минусовой температуры в столице уже не ожидается.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в начале текущей недели в Москве потеплеет до 15 градусов.