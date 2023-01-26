До конца года жители Москвы смогут легализовать выполненную перепланировку

Выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафов смогут легализовать жители Москвы до конца 2023 года. Об этом сообщается на сайте столичного правительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«По решению мэра Москвы до 31 декабря 2023 года продлен мораторий на назначение административных штрафов при легализации собственником уже сделанной перепланировки в квартире или нежилом помещении», — сказал он.

Заммэра добавил, что до конца года сохранена и возможность согласовать выполненные изменения, затрагивающие фасад здания. Согласно действующему законодательству, собственник обязан сначала согласовать перепланировку в Мосжилинспекции, получить разрешение, и только после этого можно приступать к выполнению утвержденных работ. Бирюков напомнил, что с августа 2020 года согласование переустройства переведено в электронный формат. Для этого достаточно подать заявку на сайте мэра города.

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