Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт

О закрытии проезда на ряде улиц в центре Москвы с четверга, 4 мая, сообщает Telegram-канал столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения Правительства города (ЦОДД). Москвичам и гостям столицы в этот день порекомендовали пересесть на общественный транспорт, чтобы сэкономить время пути.

«Движение будет закрыто с 16:30 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара», — говорится в предупреждении.

С 17:30 нельзя будет проехать по улицам Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также по Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережным.

В 22:30 перекроют Большую Садовую, Новый Арбат и Большой Каменный мост, в 23:30 — Большую Полянку, 2-ю Брестскую, участок Садового кольца, Волгоградский проспект.

«До 13:00 вторника, 9 мая, в местах ограничений запрещена парковка. С 16:30 четверга, 4 мая, до 3:00 пятницы, 5 мая, в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение», — уточняется на канале.

Ранее были определены города с самыми вежливыми водителями.