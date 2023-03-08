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23:35, 08 марта 2023
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Персонажа фильма «Маска» заметили на улице в Москве

Telegram-канал «Москва на максималках» опубликовал видео мужчины, гуляющего по столице в образе из фильма «Маска».

Персонажа фильма «Маска» заметили на улице в Москве
Кадр: видео Telegram-канал «Москва на максималках»

Мужчину, примерившего образ персонажа Стэнли Ипкиса из фильма «Маска», заметили на улице Василисы Кожиной в столице. Видео с горожанином опубликовали в Telegram-канале «Москва на максималках».

На кадрах видно, как мужчина в ярко-желтом костюме, шляпе с пером и зеленой маске на лице переходит улицу. В руке он несет тарелку с куском пирога, украшенного свечкой. «Продолжаем сходить с ума», — прокомментировали увиденное в группе.

Пользователи сети оценили необычный образ героя видео. Ролик набрал сотни одобрительных реакций и десятки лайков от фолловеров.

«Маска» — популярная кинокомедия 1994 года с актером Джимом Керри в главной роли. По сюжету фильма банковский работник Стэнли Ипкис находит зеленую маску для лица, с помощью которой превращается в супергероя в эксцентричном наряде.

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