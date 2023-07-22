Эксперт оценила перспективы покупки квартиры с ремонтом и без него

Перспективы покупки квартиры с ремонтом и без него оценила в беседе с «Мослентой» владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate, специалист рынка ценных бумаг и недвижимости Татьяна Бунегина. Она посоветовала покупать квартиру с готовым ремонтом.

«Многие ошибочно полагают, что сделать ремонт самостоятельно можно дешевле и качественнее. Да, стоимость жилья с отделкой от застройщика выше минимум на 15-20 тысяч рублей за квадратный метр. Но это полностью готовая для жизни квартира, в которую можно заехать сразу после получения ключей. Кроме того, цена отделки входит в стоимость квартиры, зафиксирована и не вырастет в процессе ремонта с ростом цен на стройматериалы», — пояснила эксперт.

По словам специалиста, при покупке любой недвижимости важно оценить инвестиционные перспективы и возможность роста цен через два-три года.

Для продажи или сдачи жилья собеседница посоветовала приобретать квартиру без ремонта на вторичном рынке по сниженной цене, освежать ее и продавать по стоимости выше рыночной. Это касается недвижимости среднего и экономсегментов. Покупать квартиру премиум-класса для перепродажи с ее точки зрения невыгодно из-за долгой окупаемости.

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