12:08, 28 ноября 2022
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Раскрыты перспективы удаленной работы в Москве
Фото: Luke Peters / Unsplash
О перспективах удаленной работы в Москве через 100 лет «Мосленте» рассказала директор музея Транспорта Москвы Оксаны Бондаренко.
«Люди, живущие в другом городе, или те, кто входит в маломобильные группы населения, по мнению футурологов, смогут работать в столице через робота-аватара — тоже своего рода транспорт», — раскрыла прогноз ученых Бондаренко.
По ее словам, почти весь транспорт в столице будет с компьютерным автопилотом, что позволит оставить в прошлом пробки и задержки в доставке. А сам автомобиль станет чем-то вроде жилья или рабочего кабинета.
Ранее москвичам напомнили о первом рейсовом автобусе в столице — немецком «Бюссинге».