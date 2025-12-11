Первая метель обрушится на Москву 12 декабря

В пятницу, 12 декабря, в Москве ожидается первая метель календарной зимы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, завтра днем столицу накроет дождь со снегом, а западный ветер с порывами до 17 метров в секунду образует в отдельных районах метель.

При этом температура воздуха составит от трех до пяти градусов выше нуля в Москве и от одного до шести градусов выше нуля — в Подмосковье.

«Однако уже к вечеру начнется понижение температуры: в столице до минус одного градуса, по области — до минус трех градусов», — отметил источник. По его словам, в связи с ночными похолоданием на дорогах может образоваться гололедица.

Ранее москвичам посоветовали не ждать полноценной зимы в ближайшее время.