В Московском зоопарке продемонстрировали заживающие раны медведя Диксона

Акулова уточнила, что обработка ран Диксона проводится по два-три раза в день. «И сегодня мы уже видим эффект: они стали гораздо суше, и все больше площадь ран покрывается грубой корочкой. Будем продолжать в том же духе», — заявила директор зоопарка.

Ранее Акулова сообщила, что спасенному москвичами белому медведю вернули полноценные порции. Хищник полностью восстановился после удаления клыка.