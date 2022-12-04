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12:57, 04 декабря 2022
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В Московском зоопарке продемонстрировали заживающие раны медведя Диксона

В Московском зоопарке продемонстрировали заживающие раны медведя Диксона
Кадр: Telegram-канал «Светлана Акулова»

Заживающие раны белого медведя Диксона продемонстрировала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Раны у Диксона продолжают заживать. Для лечения ран и потертостей у медведя зоологи применяют разные регенерирующие средства и оценивают, какое из них действует наилучшим образом», — рассказала она и подкрепила публикацию демонстрирующим уход за зверем и его раны видео.

Акулова уточнила, что обработка ран Диксона проводится по два-три раза в день. «И сегодня мы уже видим эффект: они стали гораздо суше, и все больше площадь ран покрывается грубой корочкой. Будем продолжать в том же духе», — заявила директор зоопарка.

Ранее Акулова сообщила, что спасенному москвичами белому медведю вернули полноценные порции. Хищник полностью восстановился после удаления клыка.

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