Рост спроса на первичное жилье зафиксирован в Подмосковье

Рост спроса на «первички» в Подмосковье в третьем квартале 2023 года зафиксировали специалисты риелторской компании Est-a-Tet. Их данными делится РБК.

По имеющейся информации, с июля по сентябрь в новостройках Московской области было реализовано 763 тысячи квадратных метров жилья. Это на 42,2 процента больше, чем во втором квартале года.

Аналитики уточнили, что большинство сделок в последние три месяца проходило с применением ипотеки, а максимальным спросом пользовались квартиры стоимостью от четырех до десяти миллионов рублей.

Ранее были названы районы Москвы с самыми подорожавшими квартирами в новостройках.