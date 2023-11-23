Первые попытки маленькой панды встать попали на видео в Московском зоопарке

Первые попытки маленькой панды встать попали на видео, опубликованное в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В ролике малышка, лежа на животе, пытается опереться на задние лапки и поднять попу вверх, но через некоторое время засыпает. Увиденное умилило пользователей сети.

«Ждем твои первые шаги, крошка», «Все, как у наших деток», «Как же трудны эти первые шаги!», «Давай, сладкая булочка! У тебя все получится», «Так старалась, что аж уснула в конце, все силы потратила», «Попа тяжелая, не поднимается! Хорошо мама кормит», «Спешит начать познавать мир, скоро все получится», «Как старается. Скоро получится. И все, у мамы еще интереснее жизнь начнется», — написали юзеры в комментариях.

Ранее сообщалось, что маленькая панда в Московском зоопарке начала различать предметы и слышать.