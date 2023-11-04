Московский зоопарк сообщил о новых способностях маленькой панды
Маленькая панда в Московском зоопарке начала различать предметы и слышать.
О новых способностях маленькой панды сообщили сотрудники Московского зоопарка. По их словам, двухмесячная дочка панд Диндин и Жуи начала различать предметы, слышать и чувствовать запахи.
«В ходе последнего осмотра зоологи выяснили, что маленькая панда реагирует на свет и видит предметы, которые находятся рядом с ней. Можно с уверенностью сказать, что теперь она видит свою маму и понимает, что во время осмотра рядом не она, а сотрудники зоопарка», — рассказали зоологи.
Специалисты обратили внимание на то, что поведение малышки-панды во время осмотра сильно изменилось. Раньше она спокойно лежала и практически не реагировала на людей, а теперь смотрит в сторону сотрудников зоопарка, принюхивается, реагирует на голоса, поворачиваясь в сторону звуков.
В зоопарке рассказали и об изменившихся параметров малышки. Сейчас масса ее тела составляет 4150 граммов, длина от носа до хвоста — 52 сантиметра, с хвостиком — 59 сантиметров. Прибывшие на осмотр эксперты из Китая отметили, что она растет и развивается в соответствии с нормой.
Ранее были раскрыты особенности вольера для маленькой панды в Московском зоопарке.