Московский зоопарк сообщил о новых способностях маленькой панды

О новых способностях маленькой панды сообщили сотрудники Московского зоопарка. По их словам, двухмесячная дочка панд Диндин и Жуи начала различать предметы, слышать и чувствовать запахи.

«В ходе последнего осмотра зоологи выяснили, что маленькая панда реагирует на свет и видит предметы, которые находятся рядом с ней. Можно с уверенностью сказать, что теперь она видит свою маму и понимает, что во время осмотра рядом не она, а сотрудники зоопарка», — рассказали зоологи.