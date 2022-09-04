«Мослента» собрала дневниковые записи и воспоминания о переменах, где москвичи поделились впечатлениями о первых собственных кухнях во времена СССР.

Так, писатель, публицист Михаил Пришвин описывал свою новую квартиру с кухней в Доме писателей в Лаврушинском переулке жене Ефросинье Павловне: «Павловна! Представь себе, что не только не надо печки топить, а даже негде бумажку ненужную сжечь. Это называется центральным отоплением. Ты об этом грязном деле вовсе не думаешь, не надо заготовлять дров, не надо таскать их со двора, грязнить квартиру, следить за топкой, угорать».

А прозаик, драматург и сценарист Евгений Шварц рассказывал, что когда у его семьи появилась новая кухня, то жизнь будто приняла новый оттенок. По его словам, чайник закипал через две-три минуты. Быстро нагревалась и заполнялась ванна. «Электричество, водопровод мы уже не замечаем, словно явление природы, а газ еще обсуждаем… хваля квартиру, говорим: центральное отопление, телефон, газ. Все готовят на газовых плитах и в духовках с удовольствием», — писал Шварц.

«Мы переехали к самом конце 1969 года в отдельную квартиру. Сейчас мои внуки уже не понимают слово «отдельная» или «общая». Жена впервые не стояла в очереди к газовой конфорке, чтобы поставить чайник и вскипятить воду. Правда холодильника не было еще два года. Стояли в очереди, отмечались каждую неделю. В холодные дни продукты вывешивали за окно авоське. Масло и колбасу покупали по 150 грамм, чтобы не испортилась», — делился воспоминаниями доктор технических наук, профессор Вячеслав Зинченко.

По его словам, первый холодильник «МИНСК -1» на кухне был небольшим и очень громким, но проработал больше 30 лет. По тем временам это было настоящей технической революцией, добавил Зинченко.

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