Москвичам рассказали о погоде в первый день июля

О погоде в Москве в первый день июля рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил о возвращении лета в столицу.

«Уходящий на северо-восток циклон еще отметится в столице короткими дождями, однако ветры в атмосфере уже разворачиваются на запад, и в регион начнут поступать более теплые воздушные массы», — заявил он.

Согласно прогнозу центра «Фобос», дожди ожидаются во второй половине дни. Дневная температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. Северо-западный порывистый ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее засушливый июль пообещал москвичам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.