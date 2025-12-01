Первый день зимы встретил москвичей осенней погодой

Первый день календарной зимы встретит жителей Москвы и Московской области осенней погодой. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре России.

«Ожидается, что 1 декабря на фоне облачности с прояснениями будет преимущественно без осадков, правда ночью местами не исключен туман», — сообщили синоптики.

Температура воздуха в столице поднимется до трех градусов тепла, а в Подмосковье — до пяти градусов. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

В Гидрометцентре подчеркнули, что начало зимнего сезона будет сопровождаться температурной аномалией — значения средних температур значительно превысят климатическую норму.

Во вторник жителей и гостей столицы ожидает небольшое похолодание — температура воздуха будет колебаться от нуля до минус двух градусов ночью, дневные температуры составят не более трёх градусов тепла.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Его установили на фоне возникновения тумана.