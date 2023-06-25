21:00, 25 июня 2023
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Москвичам напомнили первый маршрут столичных автобусов
В Москве первый автобусный маршрут проходил от Тверской заставы до Каланчевской площади.
Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости
Первый маршрут столичных автобусов напомнили россиянам в Telegram-канале «История Москвы».
Регулярное движение автобусов в Москве было запущено почти 100 лет назад — в 1924 году. Первый маршрут проходил от Тверской заставы до Каланчевской площади (ныне Комсомольской) через центр.
По данным администраторов канала, попытки запустить движение городских автобусов предпринимались еще раньше, в 1908 году. Тогда москвичи могли добраться от Театральной площади до Серпуховской заставы. Но маршрут действовал только три месяца.
Ранее москвичка показала грудь водителю и пассажирам автобуса и попала на видео.