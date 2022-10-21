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10:04, 21 октября 2022
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В Подмосковье ночью выпал первый снег

В Подмосковье ночью выпал первый снег
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Первый снег зафиксировали минувшей ночью некоторые метеостанции севера Подмосковья. Об этом в пятницу, 21 октября, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, около трех часов ночи среди капель дождя в Волоколамске появились снежинки. Примерно в это же время слабый дождь со снегом прошел у аэропорта Шереметьево. «Естественно, что ни о каком образовании снежного покрова речь не идет», — отметил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура в столице к предстоящим выходным немного повысится, местами будет проглядывать солнце.

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