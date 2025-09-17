Первый за три года рейс вылетел из Москвы в Краснодар

Первый с 24 февраля 2022 года рейс вылетел из Москвы в Краснодар. Об этом сообщает РБК.

Аэропорт курортного города был закрыт после начала российской специальной военной операции для обеспечения безопасности. Рейс отправился из Шереметьево в 6:40 в среду, 17 сентября.

О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября. Вскоре полеты туда также начнут осуществлять из Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Уфы и других городов.

Ранее сообщалось, что частота рейсов между Москвой и Краснодаром на первом этапе будет составлять от 1 до 3 раз в день.