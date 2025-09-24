Песков высказался о защищенности Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил защищенность Москвы от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в интервью радио РБК.

По словам официального представителя Кремля, украинским властям перед встречей с президентом США Дональдом Трампом надо продемонстрировать, что они якобы «эффективно и громко воюют». Киеву нужно убедить «главных доноров, кураторов главных доноров», что ВСУ могут эффективно воевать, отметил спикер.

Он выразил уверенность, что столица РФ прекрасно защищена средствами противовоздушной обороны (ПВО). «С точки зрения военного какого-то эффекта и достижения военных целей — оперирование беспилотниками, нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО, на другие [российские] города, которые защищены, — это скорее носит такой пиар-эффект», — пояснил Песков.

Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, с вечера понедельника, 22 сентября, до утра вторника, 23 сентября, на подлете к столице сбили 32 беспилотных летательных аппарата ВСУ.