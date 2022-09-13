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10:34, 13 сентября 2022
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Ветеринары дали пессимистичный прогноз на выздоровление медведя с Диксона

Ветеринары дали пессимистичный прогноз на выздоровление медведя с Диксона
Кадр: Telegram-канал Светлана Акулова

Ветеринары дали пессимистичный прогноз на выздоровление белого медведя, привезенного с острова Диксон. Слова специалистов в своем Telegram-канале опубликовала генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

«По мнению невролога, проблемы медведя операцией не решить. Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия — из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить», — написала Акулова.

Директор зоопарка сообщила, что врачи надеются поправить здоровье хищника с помощью физиотерапии и плавания. Она отметила, что для специалистов разработка такой программы будет экспериментальным проектом, так как до этого они занимались реабилитацией только домашних животных.

Ранее в Московском зоопарке придумали имя спасенному медведю с острова Диксон.

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