Ветеринары дали пессимистичный прогноз на выздоровление медведя с Диксона
Ветеринары дали пессимистичный прогноз на выздоровление белого медведя, привезенного с острова Диксон. Слова специалистов в своем Telegram-канале опубликовала генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.
«По мнению невролога, проблемы медведя операцией не решить. Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия — из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить», — написала Акулова.
Директор зоопарка сообщила, что врачи надеются поправить здоровье хищника с помощью физиотерапии и плавания. Она отметила, что для специалистов разработка такой программы будет экспериментальным проектом, так как до этого они занимались реабилитацией только домашних животных.
Ранее в Московском зоопарке придумали имя спасенному медведю с острова Диксон.