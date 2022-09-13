Ветеринары дали пессимистичный прогноз на выздоровление медведя с Диксона

Директор зоопарка сообщила, что врачи надеются поправить здоровье хищника с помощью физиотерапии и плавания. Она отметила, что для специалистов разработка такой программы будет экспериментальным проектом, так как до этого они занимались реабилитацией только домашних животных.

Ранее в Московском зоопарке придумали имя спасенному медведю с острова Диксон.