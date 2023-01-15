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10:47, 15 января 2023
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Мужчина погиб из-за самодельной петарды в Москве

Мужчина погиб из-за самодельной петарды в Москве
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В субботу, 14 января, на территории Тимирязевского парка в Северном округе Москвы 47-летний мужчина погиб из-за самодельной петарды, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице.

«Установлено, что мужчина совместно с родственниками и друзьями решил запустить на территории парка самодельную петарду. При запуске мужчина получил травму, не совместимую с жизнью», — говорится в сообщении ведомства.

Стало известно, что петарда не взорвалась сразу и мужчина решил выяснить, в чем причина. Взрыв произошел, когда он подошел к петарде слишком близко. Ему оторвало два пальца и ранило в голову. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Ранее в Подмосковье десятилетний мальчик поджег фитиль найденной им на улице петарды. Она сработала у ребенка в руке.

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