16:27, 03 января 2023
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В Подмосковье петарда взорвалась в руке 10-летнего ребенка
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
В Подмосковье петарда взорвалась в руке 10-летнего ребенка, сообщается в пресс-службе Главного следственного управления следственного комитета России по Московской области.
«2 января 2023 года 10-летний мальчик, находясь на детской площадке, поджег фитиль найденной им на улице петарды. Петарда сработала у ребенка в руке, поскольку мальчик не рассчитал время горения фитиля и не успел выбросить ее в сторону», — говорится в пресс-релизе.
По информации ведомства, ребенок получил телесные повреждения в виде травмирования мягких тканей ладони руки и нескольких пальцев. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.
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