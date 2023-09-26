Синоптик назвал москвичам дату пика последнего тепла в сентябре

Последний пик тепла в конце сентября пообещал москвичам в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, в последние дни сентября температура в столице будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров будут подниматься до 16-21 градуса. Пик теплой погоды придется на 29 сентября, когда воздух прогреется до 19-24 градусов.

Метеоролог также добавил, что при этом в ночные и утренние часы в столице возможные заморозки.

Ранее стало известно, что сентябрь-2023 оказался рекордно сухим в метеорологической истории.