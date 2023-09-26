15:25, 26 сентября 2023
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Синоптик назвал москвичам дату пика последнего тепла в сентябре
Синоптик Леус пообещал москвичам последний пик тепла в конце сентября.
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
Последний пик тепла в конце сентября пообещал москвичам в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам специалиста, в последние дни сентября температура в столице будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров будут подниматься до 16-21 градуса. Пик теплой погоды придется на 29 сентября, когда воздух прогреется до 19-24 градусов.
Метеоролог также добавил, что при этом в ночные и утренние часы в столице возможные заморозки.
Ранее стало известно, что сентябрь-2023 оказался рекордно сухим в метеорологической истории.