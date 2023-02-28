В Москве подросток пронес в школу пистолет с патронами

16-летний подросток пронес в школу на юго-западе Москвы пистолет с патронами, сообщает MK.RU. Об этом случайно узнала педагог.

По имеющейся информации, инцидент произошел в одном из учебных заведений на улице Теплый Стан. Предмет, похожий на оружие, заметила в рюкзаке у одного из учеников учительница физкультуры.

Педагог забрала у школьника пистолет и вызвала полицию. Правоохранители определили, что это пневматический пистолет марки Bopner Super Sport. Кроме того, в портфеле у подростка также обнаружили пять патронов к оружию. С учеником была проведена беседа.

Ранее, в феврале прошлого года подросток зашел в школу с игрушечным пистолетом и подрался с охранником.