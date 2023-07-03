Жители Подмосковья одобрили полученные «пивные» повестки

Жительница Электростали нашла в почтовом ящике повестку с приглашением на пиво. Соответствующая фотография развеселила пользователей Telegram-канала «Что там в Москве?» Юзеры одобрили такой рекламный ход.

«Гражданину совершеннолетнему красавчику, проживающему в лучшем городе Подмосковья Электросталь. Повестка пить пиво. В соответствии с выдуманным законом "Об обязанности пить с друзьями в пятницу" можно явиться <...> в магазин разливных напитков <...> для зачисления на службу в министерство пива. При себе иметь паспорт, хорошее настроение, друзей и чипсы», — говорится в тексте повестки, анонсирующей получателю пол-литра пиво в подарок.

При этом уточняется, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

«Какая оригинальность», «Смешно. Бомба», «Это гениально», «По такой повестке я бы явился», «Кликбейтный однако заголовок», «Креативно, прикольно», «Одобрям-с», «Такую повестку мы берем», — написали пользователи мессенджера.

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