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09:46, 05 февраля 2023
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300 пассажиров рейса Пхукет — Москва застряли в Таиланде

300 пассажиров рейса Пхукет — Москва застряли в Таиланде
Фото: Bao Menglong / Unsplash

На рейсе Пхукет — Москва во время взлета у самолета авиакомпании Azur Air лопнули шасси, из-за чего всех пассажиров попросили покинуть судно и ожидать какого-то решения по ситуации. Об этом РЕН ТВ рассказала одна из пассажирок.

«Все снимали видео, никто не будет молчать, потому что под угрозой была наша жизнь. Никто не знает, как мы обратно вернемся домой», — рассказала женщина.

Позже всех пассажиров заселили в отель для ожидания следующего рейса. По состоянию на 9:00 воскресенья, 5 февраля, люди все еще так и не вылетели в Москву. По данным ТАСС, на Пхукете застряли около 300 пассажиров, которые должны были отправиться в столицу еще днем в субботу, 4 февраля.

«4 февраля около 13:00 по московскому времени в аэропорту Пхукет (Таиланд) при движении воздушного судна по взлетно-посадочной полосе командиром экипажа принято решение о прекращении взлета по технической причине. В процессе экстренного торможения повреждены пневматические шины самолета», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее на пассажирском самолете Azur Air, летевшем из Москвы в Гоа, была объявлена угроза взрыва, из-за чего рейс был перенаправлен в Узбекистан.

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