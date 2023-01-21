11:29, 21 января 2023
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На рейсе Москва — Гоа была объявлена угроза взрыва
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
На пассажирском самолете Azur Air, летевшем из Москвы в Гоа, была объявлена угроза взрыва, из-за чего рейс был перенаправлен в Узбекистан. Об этом в субботу, 21 января, сообщили ТАСС в Министерстве гражданской авиации Индии.
«Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан после того, как поступила угроза его минирования», — рассказал сотрудник ведомства.
По его словам, на борту авиалайнера находятся около 240 человек.
Ранее похожий случай произошел в начале января. Самолет компании Azur Air, также летевший по маршруту Москва — Гоа с 244 пассажирами и членами экипажа, совершил вынужденную посадку в индийском штате Гуджарат. Известно, что на борту находился российский телеведущий Оскар Кучера.