На рейсе Москва — Гоа была объявлена угроза взрыва

На пассажирском самолете Azur Air, летевшем из Москвы в Гоа, была объявлена угроза взрыва, из-за чего рейс был перенаправлен в Узбекистан. Об этом в субботу, 21 января, сообщили ТАСС в Министерстве гражданской авиации Индии.

«Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан после того, как поступила угроза его минирования», — рассказал сотрудник ведомства.

По его словам, на борту авиалайнера находятся около 240 человек.

Ранее похожий случай произошел в начале января. Самолет компании Azur Air, также летевший по маршруту Москва — Гоа с 244 пассажирами и членами экипажа, совершил вынужденную посадку в индийском штате Гуджарат. Известно, что на борту находился российский телеведущий Оскар Кучера.