Раскрыты планы россиян на новогодние праздники

Планы россиян на новогодние праздники были раскрыты в ходе проведенного страховой компанией «Росгосстрах» опроса, результаты которого имеются в распоряжении «Мосленты». Респондентами стали 1313 граждан старше 18 лет из всех регионов страны.

«Почти половина опрошенных в праздники планируют смотреть кино и сериалы. Треть респондентов будут ходить в гости, а каждый четвертый — отсыпаться. Каждый пятый опрошенный планирует посвятить праздники прогулкам и чтению», — говорится в материалах исследования.

Еще 14 процентов опрошенных на новогодних праздниках планирует заняться мелким ремонтом дома, 13 процентов — спортом. Каждый восьмой хочет поехать в другой город в пределах России, а каждый тринадцатый — на отдых за рубеж. Десять процентов респондентов планирует активно ходить в рестораны и кафе.

Новогодних праздников с нетерпением ожидают три четверти россиян, причем каждый пятый намерен отдыхать дольше, взяв дополнительные дни. В то же время четверть россиян — преимущественно работники малых и средних предприятий — планируют посвятить эти дни работе.

Ранее стало известно о главных приоритетах россиян в планах на 2023 год.