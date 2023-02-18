Платные федеральные автотрассы станут бесплатными для электромобилей с 1 марта до конца года. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития России, эксперимент коснется популярных в том числе и у москвичей трасс М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАДа.

«Для того, чтобы получить право бесплатного проезда на период проведения эксперимента, владельцу электромобиля необходимо обратиться в офис поддержки пользователей ООО «Автодор – Платные Дороги». А также предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем и предоставить транспондер T-pass. В случае отсутствия такого транспондера, его можно приобрести или взять в аренду», — прокомментировал заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Далее владельцам транспортных средств присвоят специальный статус, позволяющий бесплатно проезжать через пункты взимания платы и рамки «Свободного потока». Если водитель попытается использовать оборудование на простом автомобиле, то с пользователя будет списана вся стоимость проезда, его отключат от возможности участия в программе, а транспондер изымут.

Ранее Колесников уточнял, что цель программы — сделать покупку электромобилей привлекательной и экономически выгодной для граждан благодаря бесплатному проезду по платным дорогам, бесплатной парковке и отсутствию транспортного налога.

В начале января сообщалось, что проезд по Московскому скоростному кольцу (МСД) стал платным для приезжих.