Проезд по МСД станет платным для приезжих

Проезд по Московскому скоростному кольцу (МСД) станет платным для приезжих, сообщили на официальном сайте мэра Москвы. Плату начнут взимать с водителей транзитных автомобилей с понедельника, 2 января.

«Плату за проезд будут брать с транзитных автомобилей с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение двух часов и пересекут границы ЦКАД в течение не более 24 часов. Контролировать это будут с помощью существующей системы фотовидеофиксации», — говорится в сообщении.

Тариф на проезд по МСД составляет 950 рублей. Оплатить его можно будет на сайте МСД, в приложении «Парковки России» или с помощью транспондеров.

Транзит по МСД грузового транспорта без пропуска будет полностью запрещен, уточнили на сайте мэра.

Для москвичей и жителей Московской области проезд по МСД останется бесплатным. «Это касается всех автомобилей и наземного городского транспорта с номерами Москвы и Московской области, такси с лицензией на работу в столице и Подмосковье, а также межрегиональных автобусов», — объяснили на сайте мэра.

Ранее стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится в 2023 году. Изменения начнут действовать с понедельника, 2 января.