Племянник зарезал москвичку из-за спора о земле

В Подмосковье задержали зарезавшего жительницу столицы мужчину, он оказался ее племянником, передает пресс-служба городской прокуратуры. Мотивом для убийства, предположительно, стал спор относительно земельного участка.

«При координирующей роли Останкинского межрайонного прокурора в городе Балашиха Московской области задержан мужчина 1989 года рождения — племянник убитой. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Москвы контролирует расследование по делу.

Ранее в квартире жилого дома на улице Советской Армии нашли тело женщины 1971 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений шеи и спины. На лестничной клетке у квартиры были обнаружены следы, похожие на кровь.