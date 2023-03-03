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02:34, 03 марта 2023
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В столичных новостройках уменьшили площадь квартир

В столичных новостройках уменьшили площадь квартир
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В столичных новостройках эконом- и комфорт-класса уменьшилась площадь квартир, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум».

«В таких домах средняя площадь отдельного помещения в продаже сократилась за пять лет с 56,4 до 43,3 квадратных метра. То есть показатель уменьшился на 23 процента, или на 13,1 квадратного метра», — заявили эксперты.

При этом отмечается, что площадь квартир в новостройках Новой Москвы практически не изменилась. В ТиНАО, по словам основателя и совладельца группы «Родина» Владимира Щекина, соотношение цены и площади квартир намного выгоднее, чем в старой Москве.

Ранее стали известны цены на квартиры в одном из самых зеленых районов Москвы.

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