Стали известны цены на квартиры в одном из самых зеленых районов Москвы

Цены на квартиры в одном из самых зеленых районов Москвы — Новых Черемушках в беседе с «Мослентой» назвали москвичи. Стало известно, что недвижимость в этом районе недешевая.

«Здесь в принципе не дешево. Какая-нибудь убитая "однушка" будет стоить 10-12 миллионов рублей. Средняя цена двухкомнатной квартиры приближается к 20 миллионам. Новостроек тут немного. Все предложения, как правило, на вторичном рынке», — рассказала одна из жительниц района.

По ее словам, район можно условно поделить на части. Наиболее элитная часть Черемушек — рядом с парком 70-летия Победы. Помимо прочего, там есть крытая территория с хорошим фитнес-клубом. Рядом с парком стоят красивые дома. Квартиры в них большие и дорогие.

Аренда коммерческих помещений в Черемушках тоже дорогая, вариантов дешевле чем 50 тысяч рублей в месяц найти практически невозможно, отметила другая жительница Новых Черемушек.

Ранее были названы районы Москвы с максимально подешевевшим жильем.