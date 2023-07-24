Названа средняя площадь квартир в столичных новостройках

Среднюю площадь квартир в столичных новостройках назвали «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Средняя площадь квартир в массовом сегменте новостроек составила 46,8 квадратного метра. По информации экспертов, за последние пять лет квартиры уменьшились на 20 процентов, а за год — на 1,5 процента.

По сравнению с прошлым годом, например, студии подешевели на 5,6 процента, до 7,7 миллиона рублей. Средняя цена «евродвушки» не изменилась, а стоимость трехкомнатной квартиры евроформата увеличилась на 0,6 процента, до 17 миллионов рублей.

Ранее эксперт оценила перспективы покупки квартиры с ремонтом и без него.