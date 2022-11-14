Стало известно о заметном уменьшении площади квартир в столичных новостройках

О заметном уменьшении средней площади квартир в новостройках столицы и других городов страны стало известно РБК. По данным издания, в соответствующем рейтинге Москва уступила лишь одному городу.

«В октябре 2022 года средняя площадь квартир в новостройках, расположенных в крупных городах России, составила 47 квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель не изменился, однако в некоторых мегаполисах зафиксировано заметное уменьшение площади первичного жилья», — говорится в сообщении.

Так, сильнее всего, на 16 процентов, квартиры в новостройках уменьшились в Сочи. В октябре прошлого года средняя площадь первичного жилья составляла там 37 квадратных метров, а сегодняшний показатель — 31 квадратный метр. В Москве размеры квартир в новостройках сократились на 15 процентов: с 55 до 47 квадратных метров. В пятерку лидеров рейтинга также попали Саратов, Воронеж и Уфа.

«Уменьшение средней площади квартир в новостройках — один из способов сохранить спрос в условиях растущих цен на объекты», — объясняют специалисты.

Ранее директор управления вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома назвал среднюю стоимость квадратного метра «вторички» в Москве. По словам эксперта, за месяц этот показатель сократился на один процент, а за год вырос на 0,5 процента.